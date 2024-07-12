Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan '60 bin TL'lik mangal' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, "Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı" iddiası gerçek dışıdır.



Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur. — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 12, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.