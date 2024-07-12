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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan '60 bin TL'lik mangal' açıklaması

Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan '60 bin TL'lik mangal' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

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