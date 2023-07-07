Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları, masa başı uydurma haberdir. Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ancak ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı" ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayınladığı görülmüştür. Bur çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.