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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomobillere yönelik alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kararının esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan değişikliğin enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağını öngörüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

Bu çerçevede;

* Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,

* Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,

* Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

  • Hazine-Maliye
  • ÖTV Kararı
  • Cari Açık

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