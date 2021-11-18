Bakanlıktan döviz bürosu kararı! Kimlik beyanı zorunlu olacak

18 Kasım 2021 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 00:50

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Böylece 100 dolar ve üstünde kimlik beyanı zorunlu olacak



DÖVİZ ALIM SATIMINDA KİMLİK ZORUNLULUĞU

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tüm işlemlerde" ibaresi "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunlu halleri değerlendirmeye," ibaresinden sonra gelmek üzere "işlem limitlerini belirlemeye," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.