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Ekonomi

Bakanlıktan döviz bürosu kararı! Kimlik beyanı zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz bürosu kararı... Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi. Döviz alım-satımda kimlik beyanı 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 00:50
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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Böylece 100 dolar ve üstünde kimlik beyanı zorunlu olacak

DÖVİZ ALIM SATIMINDA KİMLİK ZORUNLULUĞU

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tüm işlemlerde" ibaresi "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunlu halleri değerlendirmeye," ibaresinden sonra gelmek üzere "işlem limitlerini belirlemeye," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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