Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, verilen yardım ödemelerinde zam olup olmayacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen yardımın Haziran ayında yapılacak ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Peki Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi zamlı yatacak mı? İşte 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemelerinin 15 Haziran'a kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleriyle ilgili zam konusu henüz gündemde yok.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Aile destek ödemeleri, 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere hesaplara yatırılıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNDE HAZİRAN AYI SON OLACAK



Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay süreyle gerçekleştirilecek olup, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayında yapılacak. Son ödeme Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve söz konu destek programı sona erecektir.