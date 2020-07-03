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Ekonomi

Enflasyon verileri açıklandı

Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 10:03 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 10:05
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