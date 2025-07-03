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Ekonomi

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 43,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,34 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 1,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE









Yİ-ÜFE








Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025
2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03
0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27
-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46
0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,183
0,520,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,371,53
1,480,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,641,37
0,410,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,23

0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94
Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68
Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,97

0,290,2410,880,132,651,554,783,41,37
Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,88

0,841,710,910,173,555,247,831,941,29
Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66
Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4






















Yıllık değişim




















Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025
2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12
5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05
4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1
3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86
2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,41
3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,05
3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78

3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37
Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75
Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09
Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24
Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47
Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

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