Haziran ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi neticesinde 2023 Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Piyasalarda yön belirleyici olacak olan enflasyon rakamları, memur ve emekli zammı için belirleyici etmen olacak. Buna göre Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte yıllık enflasyon beklentisi ile ilgili anket sonuçları

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTISI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı yıllık enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş balşadı. Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşti.

2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,52 olasılıkla yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,94 olasılıkla ise yüzde 33,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 23,53'ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 32,35'inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,35'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir