Haziran ayı kira artışı ne kadar oldu? Haziran 2022 kira zammı hesaplama

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ve TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış rakamları da netlik kazandı. Haziran ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar kira zammı hesaplaması yapmaya başiladı. Peki kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artışı ne kadar oldu? İşte Haziran 2022 kira zammı hesaplama örneği.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti.

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.

Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

HAZİRAN 2022 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,3 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,3 TL