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Ekonomi

Haziranda 1335 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 09:30 - Güncelleme:
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Bakanlığın, Haziran 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 1335 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin 197 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 37 bin 519 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 311 milyon 178 bin 976 lira olan ve 643 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 34 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 261 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 186 milyon 712 bin 337 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 337 oldu.

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