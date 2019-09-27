Hedef 100. yılda 75 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı. Eylem planında tanıtım bütkçesinin artırılması, pansiyonlara ve otellere bakanlık belgesi zorunluluğu, turist başına hacamanın artırılması ve arz güvenliği için paket turların toplam ziyaretçi içindeki oranının düşürülmesi gibi hedefler de var. Plana göre Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçecek. Böylece Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te Türkiye’nin 75 milyondan fazla turisti ağırlaması ve 65 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşması hedefleniyor.

Bakan Ersoy, “2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11’inci Kalkınma Planı ile 3’üncü Turizm Şurası’nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor” dedi. Ersoy hızlı büyüme sonucunda Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini belirterek “Türkiye’nin daha önceki 2023 hedefleri 50 milyon turist 50 milyar dolardı. Biz yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik” şeklinde konuştu.

KONSANTRE OLMALIYIZ

Turizm rakamlarında 2000’li yıllardan bugüne kadar gerçekleşen değişikliklere değinen Ersoy, “Dünya Turizm Örgütü 2019 verilerine göre turist sayısı bakımından 6’ncı, gelir bakımından 14. sıraya, dünya standartlarında yerleştik” dedi. Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, “Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım” diye konuştu.

Ersoy “Paket turların oranı Marmara’da yüzde 30, Ege’de yüzde 65, Antalya’da ise yüzde 85. Arz güvenliği için bu oranın yüzde 15-60 seviyesine çekilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için direkt uçuşların ayısını artıracağız. Marka olacağız diyoruz ama bu o kadar kolay değil. Biz önce Türkiye’yi, sonra bölgeleri markalaştıracağız. Bu aynı zamanda Y ve Z kuşağının talebini karşılayacak en önemli şey bu kuşağın taleplerine cevap vermek” dedi.

Türkiye için yeni reklam

Bakan Ersoy’un konuşmasının ardından Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan Türkiye tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Yeni reklam filmi, iki ay süren bir çalışma sonucunda, 98 kişilik bir ekip tarafından, 5 ayrı şehirde, toplamda on bir ayrı mekânda yapılan çekimlerle tamamlandı. Türkiye’nin yeni tanıtım filmi için Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kekova, Kapadokya Balon, Göreme Açık Hava Müzesi’nde Karanlık Kilise, Kaş yolu, Hierapolis ve İstanbul’da çekimler yapıldı. Ayrıca, Kelebekler Vadisi, Yassıca Adası, Suluada, Göcek Koyları, Kaş- Fethiye yolu ve Ölüdeniz için de drone çekimleri gerçekleştirildi. Hazırlanan ana tanıtım filmi ile birlikte dijital mecralarda sıklıkla karşılaşılan 19 kısa film de oluşturuldu.