''Hedef 2 yılda 100 Divanev, 3 bin kişiye istihdam''
Yataş Grup, mobilyadaki yeni markası Divanev’i görücüye çıkardı. İlki Dudullu’da açılan mağazalar 2020 sonunda 100’e ulaşacak. Yeni markanın 3 bin kişiye ekmek kapısı olması bekleniyor.
Yataş ve Enza’dan sonra Yataş Grubu 3. markası Divanev’i hayata geçirdi. Geçen yıl mart ayında bir satın almayla bünyesine kattığı yeni markası Divanev’in ilk mağazasını İstanbul Dudullu’da açan şirket yıl sonuna kadar 20, 2020’de ise 100 şubeye ulaşacak. Şirket yeni markası ile 3 bin kişiye ek istihdam sağlamayı hedefliyor. Grubun yeni markasının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Yataş Grup’un adıyla bütünleşen kalite, güven ve tasarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle bir süre önce yeni bir marka arayışına gittiklerini belirterek bu çerçevede Türkiye’de 40 yılı aşkın var olan Divan markasını Mart 2018’de satın aldıklarını söyledi.
150 MİLYON YATIRIM
Mobilya sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen yeni bir marka oluşturmakta herhangi bir tereddüt yaşamadıklarının altını çizen Öztaşkın, “Mevcut markalarımızın bayi metrekare verimliliği ve memnuniyeti sektörün üzerinde. Bayilerimiz sadece sezonda değil, 12 ay satış yapıyor. Mevcut markalarımıza yoğun bir bayilik talebi alıyoruz. Ancak birçok ilde mevcut markalarımız olduğu için yeni bir markanın birçok yatırımcıya alternatif oluşturacağını düşünüyoruz.”
Divanev için ek bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını anlatan Öztaşkın, son üç yılda özellikle üretim tesislerine yaptıkları 150 milyon TL’nin üzerindeki yatırımla, makine parklarını dünyanın en iyi teknolojileriyle donattıklarını ifade etti.
AR-GE’YE YÜZDE 7 PAY
Öztaşkın, bu yatırımın bir sonucu olarak üretim kapasitelerindeki artış ile Divanev ürünlerinin yüzde 90’ını Yataş Grup tesislerinde üreteceklerinin altını çizdi. Önceliklerinin Türkiye genelinde güçlü bir bayi ağı oluşturmak olduğunu belirten Öztaşkın, “Yurt dışında ise 2020’de bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi. Öztaşkın Yataş Tasarım Üssü’nün bu ay içinde İstanbul’da devreye gireceğini de belirterek cirolarının yüzde 7’sini Ar-Ge için harcadıklarını belirtti.
Yeni markaya 65 milyon lira bütçe ayrıldı
Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız ise “Yeni markamızla tüketicilerin ihtiyaçlarını, beğenilerini ve sosyoekonomik şartlarını da göz önüne alarak özgün ve tarz sahibi tasarımlara imza attık. Divanev, hem çeşit hem de fiyat aralığı olarak geniş bir hedef kitleye hitap edecek” diye konuştu. Divanev için 65 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Yıldız, yıl sonuna kadar 20, 2020 yılında ise 100 satış noktasına ulaşmayı ve 2020 yılında Divanev ile 200 milyon TL ciro rakamını yakalamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Divanev’in istihdama sağlayacağı katkıya da değinen Yıldız, merkez çalışan, satış noktaları ve iş ortaklarıyla birlikte 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Yıldız en büyük hedeflerinin ise Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmek olduğunu söyledi. Yıldız, Divanev’in ilçelere de açılabilecek potansiyeli olduğunu söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.