''Hedef 2 yılda 100 Divanev, 3 bin kişiye istihdam''

Yataş ve Enza’dan sonra Yataş Grubu 3. markası Divanev’i hayata geçirdi. Geçen yıl mart ayında bir satın almayla bünyesine kattığı yeni markası Divanev’in ilk mağazasını İstanbul Dudullu’da açan şirket yıl sonuna kadar 20, 2020’de ise 100 şubeye ulaşacak. Şirket yeni markası ile 3 bin kişiye ek istihdam sağlamayı hedefliyor. Grubun yeni markasının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Yataş Grup’un adıyla bütünleşen kalite, güven ve tasarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle bir süre önce yeni bir marka arayışına gittiklerini belirterek bu çerçevede Türkiye’de 40 yılı aşkın var olan Divan markasını Mart 2018’de satın aldıklarını söyledi.

150 MİLYON YATIRIM

Mobilya sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen yeni bir marka oluşturmakta herhangi bir tereddüt yaşamadıklarının altını çizen Öztaşkın, “Mevcut markalarımızın bayi metrekare verimliliği ve memnuniyeti sektörün üzerinde. Bayilerimiz sadece sezonda değil, 12 ay satış yapıyor. Mevcut markalarımıza yoğun bir bayilik talebi alıyoruz. Ancak birçok ilde mevcut markalarımız olduğu için yeni bir markanın birçok yatırımcıya alternatif oluşturacağını düşünüyoruz.”

Divanev için ek bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını anlatan Öztaşkın, son üç yılda özellikle üretim tesislerine yaptıkları 150 milyon TL’nin üzerindeki yatırımla, makine parklarını dünyanın en iyi teknolojileriyle donattıklarını ifade etti.

AR-GE’YE YÜZDE 7 PAY

Öztaşkın, bu yatırımın bir sonucu olarak üretim kapasitelerindeki artış ile Divanev ürünlerinin yüzde 90’ını Yataş Grup tesislerinde üreteceklerinin altını çizdi. Önceliklerinin Türkiye genelinde güçlü bir bayi ağı oluşturmak olduğunu belirten Öztaşkın, “Yurt dışında ise 2020’de bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi. Öztaşkın Yataş Tasarım Üssü’nün bu ay içinde İstanbul’da devreye gireceğini de belirterek cirolarının yüzde 7’sini Ar-Ge için harcadıklarını belirtti.