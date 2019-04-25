'Hedef 2023’te sıfır atığa ulaşmak'

Bu kapsamda 2023 yılına kadar Türkiye’de sıfır atığı yaygınlaştıracağız” dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle “çevre” ve “şehircilik” alanında birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Kurum, bu anlamda yerel yönetimlerle de iş birliği halinde olduklarını söyledi.

300 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Kurum, yaşanabilir çevre, afetlere hazır ve akıllı şehirler vizyonuyla sürdürülebilir,

çevreye uyumlu, hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Bu çerçevede planlama, inşaat, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Kurum, şunları söyledi: “İnşaat sektörü dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden sektörlerin de başında geliyor. İnşallah 20 yıl içinde Türkiye’de bulunan 6 milyon 700 bin riskli konutu yenileyerek, kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık olarak biz yapacağız. Geri kalanını da özel teşebbüs firmalarımıza bırakacağız, bu sektörümüz için de büyük bir fırsat.”