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Ekonomi

Hedef 4,2 milyar dolar! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan 227 görüşme yaptı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaretin artırılması amacıyla düzenlenen 'İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi' kapsamında 2 ülke firmaları arasında 227 iş görüşmesi gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin son 5 yılda 2,2 milyar dolardan 4,2 milyar dolara çıktığını ifade etti.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Hedef 4,2 milyar dolar! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan 227 görüşme yaptı
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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaretin artırılması amacıyla düzenlenen "İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi" kapsamında 2 ülke firmaları arasında 227 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, Oda ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği (KOBSKA) işbirliğinde "İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi" programı organize edildi.

İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Azerbaycan ile tarihsel olarak çok güçlü bağlara sahip olduğunu, sosyal ve kültürel yakınlığın yanı sıra ekonomik ve ticari alanlarda da iki ülkenin önemli işbirliğinin bulunduğunu belirtti.

Ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin son 5 yılda 2,2 milyar dolardan 4,2 milyar dolara çıktığını ifade eden Erkoç, bu tutarın ülkeler arasındaki potansiyeli tam olarak yansıtmadığını, birlikte yapılabilecek daha çok iş, geliştirilebilecek daha çok alan olduğunu vurguladı.

KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova da iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve ticari ilişkilerin artırılması hedefiyle önemli bir adım atıldığını belirterek, "Bu gelişme, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesini, ticaretin artmasını ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesini destekleyebilir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Mammadov da iki ülkeden KOBİ düzeyindeki firmaları daha fazla buluşturma gayretlerinin olduğunu kaydetti.

Program kapsamında 17 Azerbaycan firması stant açtı. İzmir'den 100 kadar firmanın katıldığı etkinlikte 227 iş görüşmesi yapıldı.

  • Türkiye-Azerbaycan ticareti
  • İş Dünyası Zirvesi
  • Dış ticaret hacmi

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