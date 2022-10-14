El Salvador'dan Türkiye'ye 'iş birliği' talebi

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Adriana Maria Mira de Pereira, Büyükelçi Hector Enrique Jaime Calderon ile birlikte Baran'ı makamında ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Departmanı Direktörü Eduardo Garcia, Bakan Danışmanı Alfonso Valencia ile Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Jessica Cornejo de Blanco'nun da yer aldığı ziyarette konuşan Pereira, Türkiye ile El Salvador arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE İLE EL SALVADOR ARASINDA KARMA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU KURULMASINI TEKLİF ETTİ

Türkiye ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi veren Pereira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaretlerinde Türkiye ile El Salvador arasında Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu kurulmasını teklif ettiklerini aktardı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye ziyaretinde imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın, ilişkileri geliştirme yönünde büyük faydasını gördüklerini bildiren Bakan Yardımcısı, iki ülke arasında kısmi bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının da gündemlerinde olduğunu vurguladı.

Baran'a iki ülke iş insanlarını düzenlenecek bir iş forumunda bir araya getirmeyi teklif eden Pereira, hangi sektörlerde iş insanlarının bir araya gelebileceği konusunda karşılıklı çalışma yapılmasını önerdi. Pereira, "El Salvador'un önceliklendirdiği bazı sektörler var. Bunlar gıda ve içecek, imalat, tekstil ve hazır giyim, hizmet, medikal araç gereç ve turizm sektörleri. Bu çerçevede her iki ülkenin bu sektörlerde iş birliği yapabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- TİCARET HACMİ ARTTI

Baran da Türkiye'nin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'ne gözlemci üye olmasının ardından El Salvador ile ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"27 milyon dolar olan ticaret hacmimiz geçen yıl 50 milyon dolara yaklaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıllık sürede 500 milyon dolara çıkarma hedefini önümüze koydu. Biz bu hedefi yerine getirmek üzere çalışma yapmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının hayata geçmesi bu hedefe ulaşılmasını kolaylaştıracaktır."

Baran, Pereira'nın iki ülke insanlarını iş forumunda bir araya getirme fikrine sıcak baktıklarını vurgulayarak, iki ülke iş insanları arasında iş forumu düzenlenmesinin ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Başkent'in savunma ve medikal sanayiinde Türkiye'nin önemli üretim merkezi olduğunun altını çizen Baran, "İki ülke arasında ticaret ve yatırım olanaklarının gelişmesi için iş forumu düzenlemek dahil Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.