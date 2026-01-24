İSTANBUL 12°C / 8°C
  Hedef ülkeydi: Türkiye'nin İspanya'ya ihracatında tarihi eşik aşıldı
Ekonomi

Hedef ülkeydi: Türkiye'nin İspanya'ya ihracatında tarihi eşik aşıldı

Ticaret Bakanlığının hedef ülkeler listesinde yer alan İspanya'ya Türkiye'nin ihracatı, sanayi ürünlerine yönelik güçlü talep ve artan işbirliğiyle tarihte ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 12:35
Hedef ülkeydi: Türkiye'nin İspanya'ya ihracatında tarihi eşik aşıldı
Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi geçen sene iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıdı. Ticaret Bakanlığının 2025 yılı için ihracatta hedef ülke olarak belirlediği 55 ülke arasında İspanya da yer almıştı.

Geçen yıl Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine talebinin gücünü koruduğu görüldü.

Kilit sektörlerde devam eden işbirliği ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların derinleştirilmesine yönelik ortak kararlılık Türkiye-İspanya arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.

Devam eden iş heyetleri, lojistik iyileştirmeler ve ihracat portföylerinin çeşitlendirilmesi de karşılıklı ticareti destekliyor.

İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik ortak olmayı sürdürüyor ve bu ülkeye yapılan dış satımın bu yıl da yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı geçen sene ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı.

İspanya en fazla ihracat yapılan 7. ülke olurken, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Ülkeye yapılan dış satım 2025 yılında 2024 yılına göre yüzde 10,4 arttı.

- EN FAZLA İHRACATI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanya'ya 2025 yılında yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, otomotiv endüstrisinin 3,4 milyar dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 716,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 685,2 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.

Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler 907,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 61,5 milyon dolarla çelik, 47,9 milyon dolarla madencilik ürünleri, 43,7 hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 41,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

İspanya'ya madencilik ürünleri 298,7 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 97,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, 2025 yılında İspanya'ya en fazla ihracat yapan sektörler şöyle:


1 OCAK - 31 ARALIK
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi2.509.981,953.417.613,77%36,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.859.604,351.681.047,55-%9,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri1.213.569,291.255.271,19%3,4
Elektrik ve Elektronik709.357,37716.579,58%1,0
Çelik623.699,42685.217,50%9,9
Tekstil ve Hammaddeleri473.279,81504.376,17%6,6
Demir ve Demir Dışı Metaller382.305,02398.477,91%4,2
Madencilik Ürünleri250.788,82298.711,85%19,1
İklimlendirme Sanayii236.950,45267.477,65%12,9
Makine ve Aksamları193.108,70233.852,38%21,1

Popüler Haberler
