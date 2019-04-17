'Hedefimiz ABD ile 75 milyar dolarlık ticaret hacmi'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD ile ticaret hacmimiz 20,7 milyar dolar, hedefimiz bunu 75 milyar dolara çıkarmak. Dolayısıyla her sektöre ve ürüne odaklanacağız. Temel hedefimiz Ar-Ge yoğunluklu, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış serbest bölgeler oluşturmak. Bu bölgeler, Türk-Amerikan iş birliği bölgeleri olabilir. Tüm Amerikan yüksek teknoloji firmalarını ihtisas serbest bölgelerine yatırım yapmaya davet ediyorum. Amerikan yüksek teknoloji şirketleri ya kendileri ya da Türk şirketleriyle beraber buralarda yatırım yapabilirler.