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'Hedefimiz üretimde tam bağımsızlık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicinin yükünü azaltmak ve yatırımları teşvik etmek için çalıştıklarını belirterek “Hedefimiz üretimde tam bağımsızlık” dedi. Varank yeni teşvik paketini birkaç gün içinde açıklayacaklarını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz” dedi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu’ya gelen Bakan Varank önce Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa terörle mücadelede etkin rol oynayan İnsansız Hava Aracı maketlerinden hediye eden Varank ardından Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

REKABETÇİ BİR SANAYİ

Bakan Mustafa Varank, sanayicinin yükünü azaltmak ve yatırımları teşvik etmek için çalıştıklarını belirterek “Ar-Ge’den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarımız var. Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonuyla, dünya ile rekabetçi bir sanayi altyapısı kurmak ve teknolojiyle kalkınan Türkiye hedefine ulaşmak için. Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğimiz devam ediyor. OSB’lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB’lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık. Bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık” dedi.

YENİ ADIM YOLDA

Birkaç gündür yerlileştirme alanında atacakları adımlardan bahsettiğini söyleyen Bakan Varank, “Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğinde. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Yerli malı alımına teşvik

Bakan Varank, üzerinde çalıştıkları bir diğer konunun kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi olduğunu kaydederek, “Kamu olarak oluşturacağımız ölçek, sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

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