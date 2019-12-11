'‘Helal’ için dünyanın adresi Türkiye'

Soylu, 2 yıl önce kurulan kurumun geldiği son noktaya ilişkin yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun nisanda oluşturulduğunu anımsattı. Geçen süre zarfında öncelikle personelin eğitim altyapısının tamamlandığını dile getiren Soylu, akreditasyon yapacak personelin çok iyi eğitimden geçmiş olması gerektiğini ifade etti.

TAYLAND’A KADAR

Akreditasyon kurumunun itibarının belgesinin yurt dışında da kabul edilmesine bağlı olduğunu ifade eden Soylu, Uluslararası Standartlar Teşkilatı ve İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) gibi oluşumların akreditasyon kuruluşlarıyla ilgili standartlar belirlediğini bildirdi. Yönetim kurulunun nisandan bu yana 40 belgeyi hazırlayıp onayladığını dile getiren Soylu, mevzuat gibi her türlü açıdan hazır hale geldiklerini söyledi. Fiziki olarak da altyapılarının hazır olduğunu dile getiren Soylu, “Bunun sonucunda helal alanında akreditasyon taleplerimizi toplamaya başladık. Şu ana kadar Almanya’dan Azerbaycan’a, Rusya’dan Tayland’a çok sayıda ülkeden akreditasyon taleplerini alıyoruz. Bu da bizim ne kadar önemli bir iş yaptığımızın göstergesi” dedi.

BELGE DE VERİYOR

Soylu, bugüne kadar 10’dan fazla başvuru aldıklarını, kendi alanında çok büyük kuruluşlarların HAK’tan akreditasyon için talepte bulunduğunu kaydederek, ilk olarak TSE’nin başvuru yaptığını söyledi. TSE’nin verdiği 500’e yakın belge bulunduğunu aktaran Soylu, “Dolayısıyla milyarlarca dolarlık ürün ve hizmete tekabül eden belgeleri veren 10’dan fazla kuruluştan akreditasyon talebi aldık” dedi. Şu an bütün dünyada helal standardı konusunda ortak bir uygulama bulunmadığını dile getiren Soylu, birbirinden farklı standart ve uygulamaların olduğunu bildirdi. Soylu, “Bu da tüketicinin zihninde helal belgesinin ve logosunun güvenilir olduğuna dair şüpheleri zihinlerde uyandırıyor. Biz HAK olarak SMIIC standartlarını kullanıyoruz” dedi.