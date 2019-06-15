‘Hem tatil hem ticaret’in kış rotası Bursa olacak

Hem tatil hem ticaret konseptiyle 14 yıldır süren Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi’nde, çok sayıda tekstil alıcısını moda tutkunlarıyla buluşturdu. Etkinlikte, 35’e yakın ülkeden gelen butik ve mağaza sahipleri bir araya gelirken, düzenlenen defilede baş manken olarak İsrailli model Bar Rafaeli podyuma çıktı. Etkinlik kapsamında ekonomi basını ile bir araya gelen Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, etkinliğin bu yıl daha yoğun katılımla gerçekleştiğine işaret etti.

70 MİLYON DOLARLIK İŞ

Bu yıl 70 milyon dolarlık işlem hacmi beklediklerini anlatan Eraslan 14 yılda yaklaşık 700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduklarını belirterek Türk markalarını dünya alıcıları ile buluşturan Dosso Dossi Fashion Show’un, yeni rotasının Bursa Uludağ olarak belirlendiğini açıkladı. Eraslan, Antalya’daki etkinlik kapsamında 300 Türk tekstil markasının ürünlerinin tüm dünya pazarına pazarlandığını dile getirerek, yeni portföy içinde İsrail’den, ABD’den önemli katılım sağlandığına dikkati çekti.

5 BİN KİŞİ TATİL YAPACAK

Antalya’da gerçekleştirdikleri tekstil fuarı ve şovları kış döneminde Bursa’ya taşıyacaklarını belirten Eraslan, şu bilgileri verdi: “Antalya’nın ardından Bursa’yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa’ya da taşıyacağız. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında, Bursa’ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Bursa’da şehir merkezinde fuarımızı gerçekleştireceğiz, konaklama, şov ve konserleri ise Uludağ’da yapacağız. İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Ruslar’ın oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye’de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz. Bursa’daki yerel yöneticiler de tekrar Uludağ’da olacağımız çok mutlular. Yazın deniz, kışın kar ile daha çok müşteri ağırlayacağız.”

Ortaklık teklifleri var kabul etmiyoruz

Yabancı fuar şirketlerinden ortaklık teklifleri aldıklarını anımsatan Eraslan, bu tekliflere sıcak bakmadıklarının altını çizdi. Eraslan, “Bizdeki müşteri, müşterinin hası, hepsi butik sahibi, buraya gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda. Almanya’daki İtalya’daki herhangi bir fuara, normal biri girebiliyor ama buraya giremiyor. Bu yüzden bu ortaklık tekliflerine sıcak bakmıyoruz. Fuardaki üreticilerin hepsi yerli üretici, girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz. Fuara katılan üretici firmalardan her birine 5 günde en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz” dedi.