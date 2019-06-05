Her beş dakikada bir yeni marka başvurusu
Türkiye’de son 5 yılda 600 bin marka başvurusu yapıldı. Neredeyse her 5 dakikada bir marka başvurusu yapılırken en büyük sıçrama e-ticarette oldu. Her 3 başvurudan birini e-ticarete dönük markalar oluşturdu.
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) 5 yıllık verilerini analiz eden Destek Patent Türkiye’de markalaşma hakkında önemli bilgileri topladı. Destek Patent’in yaptığı analize göre, 2014 yılının başından 2018 yıl sonuna kadar 600 bine yakın marka başvurusu yapılırken, son 5 yıl içinde en yüksek başvurunun gerçekleştiği yıllar 2017 ve 2018 oldu. Geçtiğimiz yıl ise Türkiye’de 120 bin marka başvurusu gerçekleşti. Bu veri, 2018 yılında neredeyse 5 dakikada 1 marka başvurusu yapıldığını gösteriyor.
E-TİCARETE HÜCUM VAR
Son 5 yılda gerçekleşen 600 bin başvuru içinde 185 bin 416 ile en fazla başvuru, e-ticarete yönelik olarak alıcılarla satıcıları buluşturan pazaryerleri için gerçekleşti. Bu rakam neredeyse son 5 yılda yapılan her 3 başvurudan birine karşılık geliyor. Son 5 yılda marka başvurularında ilk sırada İstanbul yer alırken, ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’yı sırasıyla İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Analizde en çok marka başvurusu yapılan sektörün, alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri ve satış mağaza hizmetleri olduğu görüldü.
TEKSTİL YÜKSELİYOR
Bu sektörü sırasıyla, yiyecek ve içecek hizmetleri, geçici konaklama hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri, giyim ve inşaat hizmetleri takip etti. Markalaşma adına yıllar içinde sektörler arasında büyük bir değişim yaşanmasa da ilk beşe girmek adına gıda ve inşaat sektörleri arasında ciddi bir çekişme olduğu fark edildi. İnşaat malzemeleri sektörünün ise, 2018 yılında en çok ve en hızlı markalaşan sektörler arasında ilk beşte yer alamadığı, onun yerine tekstil sektörünün yükselen bir ivme ile ilk 5’e girmesi dikkati çekti.
Marka başvurusunda lider Arçelik
Destek Patent’in analizinde öne çıkan bilgilere göre, markalaşmada öne çıkan yerli firmalar arasında Arçelik birinci olurken, yabancı firmalar arasında ise Apple başı çekti. Yerli firmalar arasında ilk 10 içinde, BİM, Betek Boya ve Kimya, Akbank, Aktif Yatırım, Bilim İlaç, Eyüp Sabri Tuncer, Abdi İbrahim, Ali Raif İlaç ve Doğuş Yiyecek ve İçecek bulunurken; yabancı firmalarda, Daimler, Bristol-Myers, Biofarma, Bayer, BAT, Avon, Basf, BSH Hausger ve Bein Media yer aldı. Vakıflar Bankası, Ege Seramik ve Royal Halı gibi markalar ise 5 yılda yaptıkları marka başvuruları ile öne çıkan markalardan oldu.
Markalaşmada yolumuz uzun
Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Türkiye’de markalaşma anlamında büyük bir hızlanma olduğunu ifade ederek, “Destek Patent olarak TÜRKPATENT’ten aldığımız son beş yıllık verileri analiz edip, yorumlayarak kendi sektörümüz adına ve ülkemiz gelişimi adına bu önemli analizi paylaşmak istedik.” diye konuştu. Analizin Türkiye’de ekonomik gelişim paralelinde bilgiler verdiğini anlatan Yamankaradeniz, markalaşma alanında yükselen sektörlerin, teknoloji ve dijitalleşme alanında öne çıktığını söyledi. Yamankaradeniz “İş ve ekonomi dünyasının kalbinin attığı yer olarak da İstanbul değişmiyor. Markalaşma adına ülkemizin önünde çok uzun bir yol var” dedi.
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