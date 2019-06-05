Her beş dakikada bir yeni marka başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) 5 yıllık verilerini analiz eden Destek Patent Türkiye’de markalaşma hakkında önemli bilgileri topladı. Destek Patent’in yaptığı analize göre, 2014 yılının başından 2018 yıl sonuna kadar 600 bine yakın marka başvurusu yapılırken, son 5 yıl içinde en yüksek başvurunun gerçekleştiği yıllar 2017 ve 2018 oldu. Geçtiğimiz yıl ise Türkiye’de 120 bin marka başvurusu gerçekleşti. Bu veri, 2018 yılında neredeyse 5 dakikada 1 marka başvurusu yapıldığını gösteriyor.

E-TİCARETE HÜCUM VAR

Son 5 yılda gerçekleşen 600 bin başvuru içinde 185 bin 416 ile en fazla başvuru, e-ticarete yönelik olarak alıcılarla satıcıları buluşturan pazaryerleri için gerçekleşti. Bu rakam neredeyse son 5 yılda yapılan her 3 başvurudan birine karşılık geliyor. Son 5 yılda marka başvurularında ilk sırada İstanbul yer alırken, ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’yı sırasıyla İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Analizde en çok marka başvurusu yapılan sektörün, alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri ve satış mağaza hizmetleri olduğu görüldü.

TEKSTİL YÜKSELİYOR

Bu sektörü sırasıyla, yiyecek ve içecek hizmetleri, geçici konaklama hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri, giyim ve inşaat hizmetleri takip etti. Markalaşma adına yıllar içinde sektörler arasında büyük bir değişim yaşanmasa da ilk beşe girmek adına gıda ve inşaat sektörleri arasında ciddi bir çekişme olduğu fark edildi. İnşaat malzemeleri sektörünün ise, 2018 yılında en çok ve en hızlı markalaşan sektörler arasında ilk beşte yer alamadığı, onun yerine tekstil sektörünün yükselen bir ivme ile ilk 5’e girmesi dikkati çekti.