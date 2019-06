Her beş dakikada bir yeni marka başvurusu Türkiye’de son 5 yılda 600 bin marka başvurusu yapıldı. Neredeyse her 5 dakikada bir marka başvurusu yapılırken en büyük sıçrama e-ticarette oldu. Her 3 başvurudan birini e-ticarete dönük markalar oluşturdu.