AA 3 Mart 2022 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:20

Projenin kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, son olarak kule üstü top mermisi figürlerinin yapımı ve şantiyeye sevkini de üstlendi.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin tepelerine monte edilecek, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlandı.

İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te tamamlanan bu yapılar, dün Bursa Gemlik Limanı'ndan 92 metre boyundaki "GMK-1" isimli gemiyle Çanakkale'ye sevk edildi. 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerinde yer alacak top mermisi figürlerini taşıyan gemi, sabah Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Köprünün altından geçen gemi daha sonra Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi.

Top mermisi figürlerinin Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere montajının planlama dahilinde ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi.