Her keseye müjde
Başkan Erdoğan, işçi, memur, esnaf, çiftçi ve işveren gibi toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendiren, bütçelerini rahatlatarak vatandaşın sırtındaki yükü hafifletip, yüzünü güldürecek yeni müjde paketini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında kredi kartı borçlarından esnafa krediye, sigorta primlerinden elektrik faturalarına kadar birçok alanda müjde verdi. AK Parti iktidarlarının en önemli özelliğinin sosyal devlet olmanın tüm gereklerini yerine getirmesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bu alanda yeni adımlar attıklarını söyledi. Geçen yılın son grup toplantısında, asgari ücrete beklentilerin üzerinde zam ile birlikte istihdam teşvikleri, asgari ücret destekleri, elektrik ve doğal gazda indirim müjdeleri verdiklerini anımsatan Erdoğan “Her yeni gösterge, her yeni gelişme ağustos ayında ülkemizi hedef alan finansal saldırıların etkisinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor. Tabii ki gidecek daha çok yolumuz var. Bütçe disiplininden, tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz” diye konuştu.
Elektrik faturasında 80 TL devlet desteği
Elektrik faturalarına devlet desteği verileceğini söyleyen Erdoğan “Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovat/saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2.5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak” diye konuştu.
Kredi kartı borçlarına yapılandırma
Başkan Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yönelik yeni bir yapılandırma uygulamasına başlanacağını belirterek “Bu vatandaşlarımızın mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız, hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası’ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Daha sonra çok uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek” açıklamasında bulundu. BAY KEMAL
BİZİ TAKİP ET!
Ana muhalefet Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine yanıt veren Erdoğan “Bay Kemal, bu ay bizi iyi takip et. Ben sana resmi rakamları açıklıyorum, iyi takip et. Ağustos ayında birçok adımları attık. Spekülatif kur saldırıları, şu, bu falan... Ama şimdi ocak ayında ödenecek tarımsal desteklemeleri söyleyeceğim. Fark ödemesi buğday, mısır ve çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 268 milyon 600 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer desteklemeler 167 milyon 200 bin lira. Toplamda 2 milyar 35 milyon 300 bin lira. Hayırlı olsun. Başbakanlığım dönemimden bugüne kadar tarıma verilen destekleri söylemiyorum. Bay Kemal, ‘Hiçbir şey verilmiyor.’ diyor. Ama hiçbir zaman, ağzı var hakkı konuşmaz, gözü var doğruyu görmez, kulağı var yine duymaz çünkü kalp mühürlü.”
Sigorta prim teşviki yüzde 5’e çıkarıldı
İş dünyasına da müjde veren Erdoğan, “Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği, 5 puana çıkartıyoruz. 500’ün altı sigortalı çalıştıran yerler için ise 5 puan uygulamasını aynen devam ettiriyoruz” dedi. Başkan Erdoğan, tüm bu müjdelerin dar gelirlilere, sanayicilere, esnafa, çiftçiye ve tüm millete hayırlı olmasını diledi.
350 bin esnafa 22 milyar kredi
Erdoğan esnafa da kredi desteği verileceğini söyledi. 2019’un tamamında 350 bin esnafa 22 milyar TL’lik kredi desteği sunulacağını söyleyen Erdoğan, kurla ilgili bütün oyunlara rağmen aldıkları tedbirlerle başlayan dengelenme sürecinin etkisini esnafa süratle yansıtmak için bu tutarın 10 milyar liralık kısmını ilk çeyrekte kullandırma kararı aldıklarını söyledi. Kredinin Halkbank üzerinden verileceğini de ifade eden Erdoğan “AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1,8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak” dedi.
Birleştiren İhtiyaç Kredisi borçluya çare olacak
Kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için yapılandırma uygulayacak olan Ziraat Bankası, uygulamanın detaylarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada “Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir” denildi.
Avdagiç: Vatandaş ve iş dünyası moral buldu
Başkan Erdoğan’ın müjde paketine iş dünyasından tam destek geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada : “Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç... Bunların hepsi ise 2019’a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir. Biriken kredi kartı borcunu taksitlendiren tüketicinin büyük bir moral bulmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacak, piyasalar hareketlenecektir. İş dünyası olarak önce sosyal sebeple, sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanındayız. Çünkü tüketim olmadan ne üretimimiz olur ne de moralimiz... Bu bütüncül paket için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.