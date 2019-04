''Her şey dahil'' paketinin konsepti değişiyor

Kınay, AA muhabirine, turizm sektöründe sık sık konuşulan "her şey dahil" sisteminin yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'nin hayatına girdiğini söyledi.

Sistemin Türk turizmine devrim yaşattığını ifade eden Kınay, "Her şey dahil paketi, Türkiye'nin dünya turizmindeki en önemli silahlarından birisi oldu. Geçtiğimiz 30 sene Türkiye, turizmde sınıf atladı, dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. En iyi uygulayan ülke Türkiye, en iyi uygulayan kent ise Antalya oldu." diye konuştu.

Gelinen noktada özellikle yeni neslin her şey dahil sistemine ilişkin beklentilerinin değiştiğini belirten Kınay, şu değerlendirmede bulundu: "Görünen o ki her şey dahil de önümüzdeki dönemde biraz dönüşüme uğrayacak. Bu tabii tüketicinin arzusuyla olacak. Ne istiyor, neleri kullanmıyor, bunu masaya hep beraber yatıracağız. Bir taraftan şu konuşuluyor, her şey dahilde misafir otelde kaldığı için Türkiye'nin diğer özelliklerinden faydalanılmıyor. Aslında dünya klasmanında Türkiye, Anadolu tarihiyle, coğrafyasıyla, gastronomisiyle, müziğiyle, kültürüyle en büyük farklılık oluşturan ülkelerden birisi. Dolayısıyla yapılacak işlerden birisi de bundan sonra her şey dahil ile tarihi, kültürü, sanatı, gastronomiyi daha nasıl birleştiririz, bunu nasıl dahil bir paket haline getirebiliriz ve diğer ülkelerle aramızdaki farkı nasıl aşabiliriz, buna kafa yormamız gerekiyor."

- "TÜRKİYE, HOLİSTİK TATİLİ SUNABİLECEK ENDER ÜLKELERDEN BİRİSİ"

Kınay, turizmde dünyada yerele, öze yönelik bir dönüş olduğunu söyledi. Yerel özelliklerin ön plana gelmeye başladığını dile getiren Kınay, artık misafirlerin gittikleri bölgelerde yerel yemekleri, yerel müziği aradığını ve insanlarla daha fazla irtibat içine girmek istediklerini kaydetti. Turistlerin yabancı insanların kültürleriyle tanışmak, tarihi yerleri gezmek istediklerini anlatan Kınay, Türkiye'nin ise yeni gelişen bu trende en uygun ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye, 'bütünsel' dediğimiz holistik tatili sunabilecek ender ülkelerden birisi." diyen Kınay, turizm sektörünün bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Her şey dahil sisteminin bu unsurlarla geliştirilebileceğini aktaran Kınay, şunları söyledi: "Misafirleri otelin dışına çıkararak, otelin dışındaki restoranlardan, tarihi yerlerden, sanatsal etkinliklerden faydalanmasını daha iyi bir strateji ile sağlayabiliriz. Burada tabii bölgelerin dijital platformlar kurması ve o dijital platformlarda bütün bu katmanların dahil olması gerekir. Yani sadece oteller değil, pazardaki arkadaşın da dükkanda çalışan arkadaşın da berberin de herhangi bir müzenin de tüm katmanların içinde olacağı bir dijital platform yörenin, yerelin dünyayla buluşmasını sağlayabilecek en kısa ve en ucuz yol."

Otellerin içinde sunulan her şey dahil paketine, otel dışındaki unsurların da eklenmesi gerektiğine işaret eden Kınay, ülkenin, kentin tarihi değerleri, sanatsal etkinlikleri, gastronomisine ilişkin aktivitelerin de her şey dahil paketi içine alınabileceğini bildirdi.

Kınay, tüm bu unsurların her şey dahil sisteminin sınırlarını geliştireceğini, değerine artı bir değer katacağını ifade ederek, tüm unsurlar birleştiğinde her şey dahil sisteminin daha da ayrıcalıklı hale geleceğini kaydetti.

Yemeğin, kumun, güneşin, denizin dünyanın birçok yerinde var olduğunu belirten Kınay, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştıran özelliklerin her şey dahil sistemi ile bir paket halinde sunulabileceğini belirtti. Ayrıca 30 yıldır yaşanan tecrübelerden faydalanılarak misafirlerin kullanmadığı unsurların da her şey dahil sisteminden çıkarılması gerektiğini söyleyen Kınay, bu konseptin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

- "HEDEFLER SADECE SAYISAL OLMAMALI"

Türkiye'nin 2023 yılı için belirlediği 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefine değinen Kınay, Türkiye'nin bu rakamları çok rahatlıkla yakalayabileceğini hatta üstüne çıkabileceğini belirtti.

Türkiye'nin geliri artırıcı, nitelikli turistin gelmesini sağlayan, sunduğu ürünlerin içindeki niteliği daha kaliteli hale getirme konusuna odaklanması gerektiğinin altını çizen Kınay, "Hedefler sadece sayısal olmamalı, kaliteli, nitelikli hedefler olmalı. Çünkü Türkiye gerçekten holistik tatili sunabilecek bir ülke. Dolayısıyla hem fiyatların artmasını hem de kişi başı olan gelirlerin artmasını sağlamamız lazım. Burada da nitelikliği muhakkak yükseltmemiz ve çeşitlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cem Kınay, nitelikli turisti çekmek için de dijital platformun çok önemli olduğunu bildirdi. Lükse meraklı ve daha üst gelir grubu gezginlerin interneti daha çok kullandığına işaret eden Kınay, bu grubun sosyal medyayı daha çok kullandığını, tavsiyeler aldıklarını ve orada belirtilenlerden çok etkilendiklerini kaydetti.