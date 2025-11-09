Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası hayata geçirildi.

Proje kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

Göktaş ve Yumaklı, ilk olarak üçüncü evlatları dünyaya gelen Meryem-Yasin çiftinin bebekleri Asel'i ziyaret ederek sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Daha sonra ilk bebeklerini kucaklarına alan Asiye-Abdulkadir çiftinin evlatları Meryem ile üçüncü çocukları dünyaya gelen Şeyma-Emre çiftinin bebekleri Alpay Aslan'ı ziyaret eden Göktaş ve Yumaklı, bebekleri kucaklarına alarak yakından ilgilendi.

Ailelere hayata geçirilen yeni projeyle ilgili bilgi veren Göktaş ve Yumaklı, Meryem-Yasin Koşar ailesine Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Asiye-Abdulkadir Dinçer ailesine Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Şeyma-Emre Uludağ ailesine Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bebekleri adına dikilen fidanların sertifikalarını takdim etti.

- "81 İLİMİZDE AİLE ORMANLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında sundukları desteklerle beraber Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni proje başlattıklarını belirterek, "'Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan', Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği 'yeşil vatan seferberliği'ne katkı sunmak amacıyla çok kıymetli bir proje. Doğan her bir bebeğimizin, evlenecek her çiftimizin artık bir fidanı olacak. Bizler de hem nikah akitlerinde hem de yeni doğan bebeklerimize sertifikalarını isme özel takdim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Aile Yılı" ve "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında özellikle demografik değişim ve dönüşümle beraber yaşlanan nüfusa karşı önemli adımlar attıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Doğum yardımlarımız, evlenecek çiftlere sunduğumuz desteklerle beraber aileyi korumanın yanında çevre seferberliği ve yeşil vatan seferberliğine destek sunmuş olduk. Bu kapsamda bu yıl içinde 81 ilimizde aile ormanlarını hayata geçireceğiz. Bu kıymetli projeyi Bakanımızla beraber yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisine Aile Yılı'na sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

- "BİR YILDA YAKLAŞIK 1,5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yumaklı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiğini anımsatarak, "Şu anda Avrupa'da biz ağaçlandırmada birinciyiz. Onun daha da ileri götürülmesi adına her geçen yıl kampanyalar, etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl da Milli Ağaçlandırma Bayramı başta olmak üzere bir yıl sürecek kampanyalar ve etkinlikler başlattık." dedi.

Bakan Göktaş'ın "Hem yeni doğan bebeklerimiz için hem de yeni evli çiftlerimiz için bir fidan dikelim." sözüne atıfta bulunan Bakan Yumaklı, şunları dile getirdi:

"Bu, ülkemizin geleceğe dair umutlarını taze tutmak adına son derece önemli olacak. Hem yeni doğan bebekler için hem de yeni evli çiftlerimiz için bir yılda yaklaşık 1,5 milyon gibi fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Her yıl 550 milyona yakın tohum ve fidanı arkadaşlarımızla toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı."

Yumaklı, her yıl 11 Kasım'dan başlayarak bir sonraki yılın 11 Kasım'ına kadar orman yangını veya herhangi bir nedenle etkilenmiş alanları tekrar fidanla ve tohumla buluşturduklarının altını çizerek, "Bu vesileyle bugün burada yeni doğan 3 bebeğimizi ziyaret ettik. Ülkemiz adına umutlandık. Bütün vatandaşlarımıza da buradan bir çağrıda bulunuyorum. 11 Kasım 2025 saat 11.00'de belirlenen alanları 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden görebilirler. Hepsini alanlara bekliyoruz. 7'den 77'ye şölen havasında ülkemizin yeşil vatanına hep birlikte katkıda bulunmuş olalım." diye konuştu.

- BAKAN YUMAKLI'DAN GÖKTAŞ'A "YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ SERTİFİKASI"

Açıklamaların ardından Bakan Yumaklı, Bakan Göktaş'a memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dikilen fidanın sertifikasını hediye etti.

Öte yandan iki bakanlık arasındaki protokol kapsamında 5 yıl boyunca doğan her bebek ve yeni evlenen çiftlerin adına dikilen fidanlar için düzenlenen e-sertifikalar tüm ailelere ulaştırılacak.