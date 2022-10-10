AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek bu ülkede yaşayan Türklerin sorunlarını dinledi.

Avusturya Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) düzenlenen programda, buradaki Türklerle sohbet edip onların sorunlarını dinleyen Yavuz, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yavuz, 3 gündür Viyana'da Türk toplumunun çeşitli kesimleriyle görüşmeler yaptığını, yoğun bir programı tamamladıklarını aktardı.

Yavuz, vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde her konunun ele alındığını, güzel bir kaynaşma ve diyalog imkanı buldukları için Viyana'dan çok memnun ayrıldıklarını ifade etti.

Türkiye'deki olumlu gelişmeleri, buradaki vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Yavuz, "Sohbet esnasında biz, (Karadeniz'de bulunan) doğal gazı konuşabiliyoruz, yeni açılan, bulunan petrol kuyularından bahsedebiliyoruz. Kavuşacağımız nükleer santral inşaat ve inşaatlarını tartışabiliyoruz. Kanal İstanbul'u konuşabiliyoruz. İnsansız hava araçlarımızın dünyada ne anlama geldiğini ve önümüzdeki yıldan itibaren yavaş yavaş insansız muharebe savaş uçağımızla tanışacağımızı, (Türkiye'nin elektrikli yerli arabası) TOGG'un, işte az önce siz de gördünüz, herkes talepte bulunuyor; 'Ne olur bize de TOGG'dan birer tane satsınlar'.." diye konuştu.

Yavuz, programa katılan bir taksi işletmecisinin 20 TOGG almak istediğini ve bununla Türkiye'nin reklamını yapmayı hedeflediğini aktararak vatandaşın doğal gazı, Kanal İstanbul projesinin Türkiye'ye sağlayacağı katkılarını, TOGG'u konuşmasının iç açıcı bir duygu olduğunu, Türkiye'nin bu seviyeye ulaşmasının çok memnun edici olduğunu sözlerine ekledi.