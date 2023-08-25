Herson Valisinden Putin'e Zonguldak teklifi!

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk ve Herson bölgesinin geçici başkanları, bölgelerdeki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdi.

Ukrayna'nın bölgeye misket bombalarıyla saldırdığını iddia eden Donetsk bölgesinin başkanı Denis Pushilin, saldırının ardından durumun sivil halk açısından daha da kötüleştiğini söyledi. Pushilin, kontrol noktasındaki araç kuyrukların her geçen gün daha da arttığına işaret etti. Pushilin, uzaktan eğitim sorununun hâlâ acı verici olduğunu söyledi.

HERSON VALİSİNDEN PUTİN'E ZONGULDAK TEKLİFİ!

Herson'un Valisi Vladimir Saldo ise Rus lider Putin ile yaptığı görüşmede Kahovka Hidroelektrik Santralindeki kazanın sonuçlarının fiilen ortadan kaldırıldığını bildirdi. Bölgeye elektrik ve gaz tedarikinin yeniden sağlandığını ve insanların evlerine döndüğünü dile getirdi.

Herson valisi aynı zamanda Tahıl Anlaşması'na alternatif olacak bir teklifte bulundu. Vladimir Saldo, ticaret yolunun Karadeniz'deki Skadovsk limanından Zonguldak'a kadar sürdürülmesini önerdi.

Skadovsk Limanı'yla Zonguldak arasında 2007'de yapılan feribot seferlerine atıf yapan Saldo, "Bugün Tahıl Anlaşması'nın olmaması nedeniyle, 2007 yılında Skadovsk Limanı'ndan Zonguldak'a başlattığımız ticaret yolunu yeniden devreye alabiliriz. Böyle bir öneri var. Zonguldak'la İstanbul'a yaptığımız seferler çalışıyordu ve 1.200'den fazla gemi girişi olmuştu." dedi.

Rus lideri Putin, Herson valisinin teklifini düşüneceğini belirtti.