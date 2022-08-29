Heyecanlandıran projede tarih belli oldu! Süre 1,5 saate düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ikinci Kapadokya" olarak anılan Frigya vadilerinin, Anadolu'nun açık hava müzesine dönüştürülmesi için büyük bir çevre düzenlemesi yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde kültür ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tescilli 600 konağın 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Afyonkarahisar'a 54 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 531 kilometre ilaveyle 585 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik."

SÜRE 1,5 SAATE DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Afyonkarahisar-Ankara arasındaki yüksek hızlı tren hattına ilişkin, "Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar Ankara arası 1,5 saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2 saate düşecek. Tarım ve ormanda Afyonkarahisar'a 43 adet baraj, 26 adet gölet inşa ettik. 7 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Afyonkarahisar'da 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yıllık 1,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız." ifadelilerini kullandı.