İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2393
  • EURO
    53,1198
  • ALTIN
    6784.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • HGBS tüm havalimanlarına devreye alındı! Kağıt belgeler tarihe karışıyor
Ekonomi

HGBS tüm havalimanlarına devreye alındı! Kağıt belgeler tarihe karışıyor

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm amacıyla geliştirilen Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'ni (HGBS) 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya aldı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
HGBS tüm havalimanlarına devreye alındı! Kağıt belgeler tarihe karışıyor
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, HGBS ile hava yolu taşımacılığına ilişkin Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece işlemler dijital bir yapıya kavuşacak.

Söz konusu uygulamayla kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temini ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılması öngörülüyor.

Bu kapsamda hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı desteklenmesi amaçlanıyor.

Dönüşüm çerçevesinde kağıt kullanımının ortadan kaldırılmasıyla 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.