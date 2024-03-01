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Ekonomi

Hibe alan depremzede esnafı faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek

Deprem bölgesindeki KOBİ'ler ve mikro işletmeler, son 5 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe niteliğindeki desteklerinden faydalanmış olsalar bile, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.

AA1 Mart 2024 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Hibe alan depremzede esnafı faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek
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"Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut düzenlemede başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmıyor.

Kararda yapılan değişiklikle KOSGEB ile Dünya Bankası arasında 1 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşması kapsamında "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Programı"ndan yararlanan esnaf ve sanatkarlar anılan düzenlemeden istisna tutuldular.

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