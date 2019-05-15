Hidroelektrik yatırımında Türkiye dördüncü sırada

Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumunun raporuna göre, dünyada geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 15.9’unu hidroelektrik enerjisi oluşturdu. Geçen yıl 48 ülke toplam 21 bin 800 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasitesi oluşturdu. Böylece, küresel hidroelektrik kurulu kapasitesi 1 milyon 292 bin megavata ulaştı.

AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

En çok kapasite artışı 13 bin 131 megavat ile Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşirken, onu 5 bin 475 ile Amerika kıtası, 2 bin 202 megavat ile Avrupa ve bin 9 megavat ile Afrika kıtası takip etti. Geçen yıl hidroelektrik santrallerinden 4 bin 200 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı. Türkiye geçen yıl bin 85 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa’daki birinciliğini korurken dünyada 4’üncülüğe yükseldi.