Hidrojen hamlesi! ''Türkiye'nin en büyük üreticisi konumundayız''

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa hidrojen pazarının lider paydaş kuruluşu olan "Hydrogen Europe"a üye olan Tüpraş, hidrojen alanında iletişim ağını güçlendirirken, Avrupa ve dünyada aynı hedefler doğrultusunda yürütülen hidrojen ekosisteminin bir parçası oldu.

Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmalarına yön vermek ve bu alanda konsorsiyumlar yaratmak amacıyla kurulmuş olan "Hydrogen Europe", alanında en önemli sektörel oluşumların başında geliyor.

20'den fazla ülkeden, aralarında dünyanın önde gelen sanayi şirketlerinin de olduğu 350'den fazla endüstri kuruluşunun, 103 araştırma merkezi ve üniversite ile 30 ulusal derneğin üye olarak yer aldığı Hydrogen Europe, hidrojen ve hidrojen yakıt pili teknolojilerinin gelişimini ve bu gelişimin sahalara uygulanmasını destekliyor.

Enerji alanında dünyaya yeni bir kapı açan yeşil hidrojenin canlı bir ekosistem olarak çalışmasını ve ileriye dönük projelerle desteklenmesini hedefleyen Hydrogen Europe üyeliği ile Tüpraş, platformdaki koordinasyon gruplarına dahil olmanın yanı sıra Temiz Hidrojen Ortaklığı (Clean Hydrogen Horizon Joint Undertake) ve Ortak Teknoloji Girişimleri (Joint Technology Initiatives) projelerine katılım sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Hydrogen Europe üyeliğinin Tüpraş'ın 2050'de karbon nötr olma hedefi için önemli bir adım olduğunu belirtti.



Yelmenoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önemli yatırım alanlarımızdan biri de sıfır karbonlu elektrik üretimi ve bu elektriği kullanarak yeşil hidrojen üretmek. 2030 yılına kadar yaklaşık 1 gigavatlık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşmayı amaçlıyoruz. Mevcut durumda Türkiye'nin en büyük hidrojen üreticisi konumundayız ve stratejimiz dahilinde, elektrolizörlerle yeşil hidrojen üretimine odaklanıyoruz. 2025'ten itibaren yeşil hidrojen üretimine geçerek, hidrojen üretiminden oluşan emisyonlarımızı 2040 yılında sıfırlamayı hedefliyoruz. 2030'da lojistik ve ağır taşımacılık alanında yeşil hidrojen satışı yapmaya başlamayı, geleceğin yakıtı olan yeşil hidrojen değer zincirinde farklı alanlarda da faaliyet göstererek, ulaşım başta olmak üzere farklı birçok sektöre hizmet veren, ihracat potansiyellerini değerlendirerek AB ile Türkiye arasındaki köprü konumunda çok yönlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."