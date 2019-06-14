Hidrojenin temiz enerji geleceğinde rolü büyük

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Hidrojenin Geleceği Raporu"na göre, hidrojenin kullanım alanları çeşitlendikçe, sağladığı fayda da artıyor.

Rapora göre, hidrojen kullanımı uzun mesafe taşımacılığı, kimyasal ve demir çelik fabrikaları gibi karbon emisyonu yüksek sektörlerde emisyonları düşürebilir, ayrıca hava kalitesini artırmaya ve enerji güvenliğini kuvvetlendirmeye de katkı sağlayabilir.

Hidrojen, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi farklı ham maddelerden üretilebiliyor. Mevcut teknolojiler, hidrojenden enerji üretilmesini, saklanmasını, taşınmasını ve farklı şekillerde kullanılmasını sağlıyor. Hidrojen, borularla gaz halinde veya gemilerle sıvı halde de taşınabiliyor.

Yenilenebilir enerji, nükleer, doğal gaz, kömür ve petrol dahil olmak üzere çeşitli yakıtlardan hidrojen üretilebiliyor.

Rapora göre, halihazırda fosil yakıtlardan elde edilen hidrojenin, yenilenebilir kaynaklardan üretiminin artırılmasıyla enerji sektörünün daha temiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı tahmin ediliyor. Böylece hidrojenin, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimliliğini artırmaya da katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Hidrojenin, yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin depolanmasında en düşük maliyetli seçenek olduğu belirtiliyor.

Mevcut şartlarda temiz enerjiden hidrojen üretmek daha maliyetli olduğu için hidrojen yaygın olarak kullanılamıyor. Bu nedenle temiz hidrojen endüstrisinin gelişimi de kısıtlanıyor.

IEA'nın tahminlerine göre, yenilenebilir elektrikten hidrojen üretme maliyeti yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi ve hidrojen üretiminin artması sonucunda 2030'a kadar yüzde 30 düşecek.

Bu kapsamda IEA temiz hidrojen kullanımının yaygınlaşması için bu kaynağa ilişkin uzun vadeli enerji stratejileri oluşturması gerektiğini vurguluyor. IEA, hidrojen için ticari talebin canlandırılması, bu alana yatırım yapacak özel sektör oyuncularının desteklenmesi ve maliyetleri düşürmek için Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine işaret ediyor.