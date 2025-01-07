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Ekonomi

Hindistan ekonomisi alarm veriyor! Son 4 yılın en zayıf büyümesi

Hindistan ekonomisinin, imalatta zayıflık nedeniyle son dört yılın en zayıf büyümesini göstermesi bekleniyor.

AA7 Ocak 2025 Salı 18:27 - Güncelleme:
Hindistan ekonomisi alarm veriyor! Son 4 yılın en zayıf büyümesi
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Hindistan Ulusal İstatistik Ofisi (NSO), büyüme tahminlerini yayımladı.

Buna göre, NSO, mart ayında sona erecek 2024/25 mali yılı için GSYH'de yüzde 6,4'lük artış öngördü. Ofis, daha önceki tahmininde ekonominin yüzde 6,5 büyümesini bekliyordu.

YÜZDE 9,9'DAN YÜZDE 5,3'E DÜŞÜRÜLDÜ

NSO, imalat sanayindeki zayıflıkları ve düşük kurumsal yatırımları, ekonomik büyümede frenleyici unsurlar olarak tanımladı.

Tarımın söz konusu dönemde yüzde 3,8 ile önemli bir büyüme göstermesi beklenirken, imalatta büyüme tahmini yüzde 9,9'dan yüzde 5,3'e düşürüldü

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