Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında Hindistan'la S-400 teslimatına yönelik yapılan anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında bir ön ödemenin alındığını belirten Borisov, ''Her şey programa tam olarak uygun şekilde sağlanacak. Teslim tarih yaklaşık 18-19 ay gibi bir süreci kapsıyor.'' dedi.

Rus Haber Ajsansı TASS'da yer alan habere göre Borisov'un açıklamasıyla, Hindistan ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasındaki 'avans' meselesinin çözüldüğü belirtildi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi, S-400 sözleşmesinin ulaşılan anlaşmalara ve imzalanan belgelere uygun olarak yerine getirileceğini bildirdi.

S-400 ANLAŞMASI VE ABD TEHDİTLERİ

Yeni Delhi, 2015 yılında S-400 sistemlerini satın alacağını açıkladı. 5,43 milyar dolarlık sözleşme 2018'de imzalandı.

Washington, Rusya'dan silah ve askeri teçhizat alan devletlere yaptırımlar getirme tehdidinde bulundu. ABD'den yapılan açıklamalarda, S-400 sistemlerinin ABD silahları ile uyum konusunda Hindistan’ın imkanlarını kısıtlayabileceğini, dolayısıyla partnerlik ve silah seçimi konusunda stratejik bir seçim yapılması gerektiği belirtildi.

Hindistan'ın 'S-400 almaması için' nasıl yardımcı olabileceklerini görüşmek isteyen ABD, aksi durumda Hindistan'ın yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.