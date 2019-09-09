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Hindistan Rusya'ya S-400'ler için ön ödeme yaptı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, 'Hindistan ile S-400 anlaşması takvime uygun ilerliyor. Ön ödeme alındı.' dedi. Böylelikle ABD'nin 'yaptırım tehditlerine' rağmen, S-400 tedarik süreci takvime uygun ilerlemeye başladı.

  • star.com.tr
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında Hindistan'la S-400 teslimatına yönelik yapılan anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Anlaşma kapsamında bir ön ödemenin alındığını belirten Borisov, ''Her şey programa tam olarak uygun şekilde sağlanacak. Teslim tarih yaklaşık 18-19 ay gibi bir süreci kapsıyor.'' dedi.
 
Rus Haber Ajsansı TASS'da yer alan habere göre Borisov'un açıklamasıyla, Hindistan ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasındaki 'avans' meselesinin çözüldüğü belirtildi.
 
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi, S-400 sözleşmesinin ulaşılan anlaşmalara ve imzalanan belgelere uygun olarak yerine getirileceğini bildirdi.
 
S-400 ANLAŞMASI VE ABD TEHDİTLERİ
 
Yeni Delhi, 2015 yılında S-400 sistemlerini satın alacağını açıkladı. 5,43 milyar dolarlık sözleşme 2018'de imzalandı.
 
Washington, Rusya'dan silah ve askeri teçhizat alan devletlere yaptırımlar getirme tehdidinde bulundu. ABD'den yapılan açıklamalarda, S-400 sistemlerinin ABD silahları ile uyum konusunda Hindistan’ın imkanlarını kısıtlayabileceğini, dolayısıyla partnerlik ve silah seçimi konusunda stratejik bir seçim yapılması gerektiği belirtildi.
 
Hindistan'ın 'S-400 almaması için' nasıl yardımcı olabileceklerini görüşmek isteyen ABD, aksi durumda Hindistan'ın yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

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