Hindistan'a içeriden uyarı: Türkiye'nin yükselişinin farkına varın

Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin jeopolitik manzarasının hızla değiştiğini dile getiren Hindistan merkezli düşünce kuruluşu, Hindistan'ın Avrasya bölgesinde, özellikle Orta Asya ve Kafkasya'da meydana gelen değişimleri dikkate almalı uyarısında bulundu.

Avrasya'nın Hindistan'ın refahı ve istikrarı için kritik öneme sahip olduğu kaydedilen analiz yazısında, "Hindistan, Orta Asya ile ilişkilerini derinleştirmek için bazı adımlar atmış olsa da sonuçlar yetersiz kalmıştır. Bu kısmen Hindistan ile Orta Asya arasındaki bağlantı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Gerilimlerin azalması, Güney Kafkasya bölgesinde barışın geri dönmesi ve Orta Koridor'un güçlenmesi, Orta Asya ve Kafkasya coğrafyasını değiştirecektir. Hindistan'ın şu anda Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri pek iyi değildir. Ancak Hindistan, her iki ülkenin de yükselen profillere ve bölgede artan etkiye sahip olduğunun farkında olmalıdır. Hindistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile etkileşimi asgari düzeydedir. Her ikisi de Hindistan'da Pakistan yanlısı olarak algılanmaktadır. Ancak bu durum, Hindistan'ın bu ülkelerle daha derin bir ilişki kurmasını engellemelidir" ifadeleri yer aldı.

Hindistan'ın Avrasya politikasına yeni bir bakış açısı getirmesi, bölge ülkeleriyle daha fazla etkileşim kurması, yeni gündemler oluşturması ve geleneksel meselelerin ötesine geçmesi gerektiği belirtilen makalede, "Türkiye ve Azerbaycan'ın Sindoor Operasyonu sırasında Pakistan'ın yanında yer alması ikili ilişkilerde bir gerilemeye yol açtı. Hindistan'ın Keşmir hakkındaki yanlış algılarını düzeltmek için bu ülkelerle etkileşime geçmesi gerekiyor" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin bazı çözülmemiş sorunlara rağmen onarılması gerektiği vurgulanan analizde, "Resmi ve gayrı resmi iletişim kanalları açılmalıdır. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde uzun süredir askıda kalan istişareler yeniden başlatılmalıdır. Ortak komisyonlar ve diğer kurumsal mekanizmalar aktif hale getirilmelidir. Yeni gündemler için yeni kurumlar oluşturulmalıdır. EAM de dahil olmak üzere üst düzey yetkililer, ikili ziyaretler ve önemli toplantılar sırasında mevkidaşlarıyla görüşmeyi değerlendirmelidir. Türkiye ve Azerbaycan ile diyaloğun yeniden başlatılması, ortaya çıkan eğilimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve Avrasya bölgesinde Hindistan'ın anlamlı angajmanlara ve olumlu gündemlere ilgi duyduğuna dair olumlu bir sinyal verecektir" ifadeleri kullanıldı.