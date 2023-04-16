Benzersiz keşif! Elmas içinde elmas...

Hindistan'ın Surat şehrindeki bir şirket, bu tür taşlar sözkonusu olduğunda çok ama çok nadir görülen bir taş olan benzersiz bir "elmas içinde elmas" çıkardığını söylüyor.

BENZERSİZ KEŞİF! ELMAS İÇİNDE ELMAS...

Times of India'ya göre, nadir bulunan parçaya "Beating Heart" (Atan Yürek) adını veren VD Global isimli firma taşın, bir elmas ve onun içine sıkışmış, serbestçe hareket eden daha küçük bir parçadan oluştuğunu belirtiyor.

0,329 karatlık taş ilk olarak geçen yıl ekimde, Surat ve Mumbai'de faaliyet gösteren ve küresel çapta iş yapan elmas üreticisi tarafından işlenmemiş halde bulunmuştu.

Hindistan hükümetinin kurduğu Değerli Taş ve Mücehver İhracatını Geliştirme Konseyi (Gem & Jewellery Export Promotion Council/GJEPC) yaptığı açıklamada "Beating Heart"ın, ilk kez 2019'da Sibirya'da kaydedilen Matruşka elması gibi benzer doğal elmaslardan oluşan küçük bir gruba katıldığını belirtti.

Şirketin, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan uluslararası De Beers şirketiyle temasa geçtiği ve taşı, daha fazla kapsamlı analiz için De Beers'in Maidenhead'deki tesisine gönderdiği bildirildi.

Bulunan taşın gerçek olduğu, optik ve elektron mikroskoplar kullanılan başka analizlerle teyit edildi.

De Beers Group Ignite'ın Teknik Eğitimcisi Samantha Sibley, "Elmas sektöründe geçirdiğim son 30 yılda kesinlikle 'Beating Heart' gibi bir şey görmedim" diye belirtti.

GJEPC'ye göre Sibley şöyle dedi:

De Beers Group'un uzmanlığını kullanarak, bu doğal örneğin oluşumuna ve yapısına ışık tutabilir ve bu bilgileri elmas uzmanlarından meydana gelen daha geniş bir toplulukla paylaşabiliriz.

Nadir elmasın, hem iç boşluğunda hem de daha küçük elmasta görülebilen "aşınma özelliklerine" sahip olduğu tespit edildi.

Uzmanlar bu boşluğun, düşük kalitedeki lifli elmasın ara tabakasının önceden aşınması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söylüyor.

De Beers Elmas Enstitüsü Küresel Faaliyetler Başkanı Jamie Clark şöyle dedi:

'Beating Heart', doğal bir elmasın oluşumundan keşfine kadarki yolculuğunda neler gerçekleşebileceğinin kayda değer bir örneği.

Clark, "Böyle bir keşif, doğal elmas oluşumunun ve kökeninin neden bu kadar büyüleyici bir çalışma alanı olduğunu ve doğal elmasların büyümesine dair bilgimize katkıda bulunabilecek test ve analizlerde ilerlemeler kaydetmek için çaba harcamanın neden önemli olduğunu gösteriyor" diye ekledi.