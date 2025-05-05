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Ekonomi

Hindistan'ın ''Türkiye'' sendromu bitmiyor! TCG BÜYÜKADA'yı radara aldılar

Türkiye'ye ait bir nakliye uçağının yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmasının ardından 'TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi limanına demirlemesi Hindistan'da endişeye neden oldu.

Star Gazetesi5 Mayıs 2025 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Hindistan'ın ''Türkiye'' sendromu bitmiyor! TCG BÜYÜKADA'yı radara aldılar
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Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağının yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmasını, "Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi" yalanıyla servis edilmesinin ardından Hindistan'ı panikleten bir olay daha yaşandı.

Türk Donanması'na ait TCG BÜYÜKADA savaş gemisinin liman ziyareti çerçevesinde Pakistan'ın Karaçi Limanı'na demirlemesi Hint basınında gündem oldu.

MİLGEM çerçevesinde üretilmiş Ada Sınıfı korvetlerin ikincisi olan savaş gemisi TCG BÜYÜKADA, Umman'ın ardından Pakistan'a ulaştı. Liman ziyareti çerçevesinde Karaçi Limanı'na yanaşan TCG BÜYÜKADA, Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin iki deniz kuvveti arasında karşılıklı anlayışı artırmayı ve denizcilik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi'ye yaptığı liman ziyaretinin 7 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

Türk korvetinin gelişinin nakliye uçağının Pakistan'a inmesinden birkaç gün sonra gerçekleştiğine dikkat çeken Hint basını, "Türk savaş gemisi TCG Büyükada, Hindistan-Pakistan gerginliği ortasında neden Karaçi limanına geldi?" sorusunu sordu.

Pakistan medyası da TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi Limanı'na ziyaretinin Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğin arttığı bir döneme denk gelmesi, Pakistan ve Türkiye arasında derinleşen savunma iş birliğinin bir işareti olarak öne çıkardı.

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