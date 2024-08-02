HIT-30 programı enerji sektöründe yatırımları artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile çıkılan ilk 6 yatırım çağrısı çerçevesinde, Türkiye'nin yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında üretim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında güneş enerjisi için 2,5 milyar dolar, enerji depolama için 4,5 milyar dolar, elektrikli araçlar için 5 milyar dolar, çip üretimi için 5 milyar dolar, rüzgar enerjisi için 1,7 milyar dolar ve AR-GE için 1 milyar dolar bütçe ayrılmasının yanı sıra çeşitli teşvikler kamuoyuyla paylaşıldı.

- "CUMHURBAŞKANI'MIZ, BATARYA ÜRETİM KAPASİTESİ HEDEFİNDE VİTES YÜKSELTTİ"



Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "HIT-30 teşvik paketinden aslan payını alan sektörlerden biri olmak önemli ve sevindirici. Cumhurbaşkanı'mız, 2030'a kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesi hedefi koyarak vites yükseltmiştir. HIT-Batarya çağrısı, megavatsaat başına 6 bin dolar hibeyle ülkemizdeki batarya üretim tesislerinin rekabet gücüne en az yüzde 5 fiyat avantajı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca batarya çağrısındaki AR-GE merkezi kapsamının, global yatırımcıların Türkiye'ye sadece üretimlerini değil teknoloji de getirmesini sağlayacağına dikkati çeken Usta, şöyle dedi:

"Bu teşvikler sayesinde sadece ülkemizde üretilen araçlara yönelik değil, yurt dışına da ihracat yapan batarya tesisleri kurulacaktır. Teşviklerle yapılacak bu yatırımlar, 2023'te gerçekleşen 1 milyar dolar tutarındaki lityum batarya ithalatını düşürerek cari açığın kapanmasına da destek olacaktır."

Usta, PiLDER olarak batarya ekosisteminin gelişimini en üst seviyeye çıkarmak için teşvikler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "25-26 Eylül'de Gebze'de Bilişim Vadisi'nde yapacağımız Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde ülkemizin ve küresel oyuncuları bir araya getirerek batarya ekosisteminin ülkemizde oluşmasına katkıda bulunacağız." diye konuştu.

- "PROGRAM, YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYOR"



Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan da HIT-30 Programı'nın Türkiye'nin yüksek teknoloji ve yeşil enerji alanlarındaki uluslararası rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

"HIT-30 Programı, Türkiye'nin güneş enerjisi sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkemizi yenilenebilir enerji alanında öncü konuma getirmek adına büyük bir fırsat sunuyor." diyen Erkan, programın yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ve Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Erkan, program kapsamında hangi alanların destekleneceğine ilişkin, "HIT-30 Programı, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için önemli destekler sunuyor. Bu kapsamda duyurulan çağrılarda güneş enerjisi için 2,5 milyar dolar, enerji depolama için 4,5 milyar dolar, elektrikli araçlar için 5 milyar dolar, çip üretimi için 5 milyar dolar, rüzgar enerjisi için 1,7 milyar dolar ve AR-GE için 1 milyar dolar bütçe ayrılmış durumda." diye konuştu.

Güneşte yerli üretim için sağlanacak desteklerin önemine dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"HIT-30 güneş çağrısı kapsamında, hücre üretimine ingot aşamasından başlayan ve yıllık asgari 5 gigavat üretim kapasitesine sahip yatırımlar desteklenecek. Bu çağrıyla megavat üretim kapasitesi başına 8 bin dolara kadar hibe desteği sağlanacak ve toplam destek bütçesi 2,5 milyar dolar olarak açıklandı. Yüksek yerli katkı ve AR-GE merkezi yatırımlarını da içeren bu destek programıyla, yıllık toplam 15 gigavatlık hücre üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Yatırımcılara yüzde 60'a varan vergi teşviki, istihdam desteği, yatırım yeri tahsisi ve vergi muafiyetleri gibi destekler sunulacak."

Erkan, GENSED olarak geleceğin en büyük enerji oyuncusu olarak gördükleri güneş enerjisi ve enerji depolama sistemlerinin, HIT-30 teşvikleri sayesinde hedefine daha hızlı ulaşacağını düşündüklerini belirterek, "Bu program, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir ilerleme kaydetmesine ve yenilenebilir enerji sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesine olanak sağlayacak." dedi.