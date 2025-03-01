Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler için karar

Bakanlığın Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere temsil yetkisi tanınması ile bazı eşyaların gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, yetki kapsamındaki işlemlere ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucu doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 10 milyon lira, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda 20 milyon liralık teminat mektubu ibraz edilecek. Söz konusu tutarlar, daha önce 1 milyon lira ve 2 milyon lira olarak uygulanıyordu.

Gönderilerin beyanında, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde ihracat eşyası için eşya kodu alanına asgari altılı tarife alt pozisyonu girilecek. Yetki kapsamındaki ihracat gönderilerinden teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayanların beyanı, operatörde mevcut bulunan bilgi ve belgelere uygun olarak taşıma aracı hareket gümrük idaresini terk edinceye kadar yapılacak. Taşıma aracı hareket gümrük idaresini terk ettikten sonraki 24 saat içinde beyanda düzeltme gerçekleştirilebilecek.

- NAKLİYE GİDERLERİ EKLENECEK

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilecek. Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenecek. Bu tür belge ibraz edilememesi veya belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti ilgili mevzuat doğrultusunda gümrük idaresince tespit edilecek.

Öte yandan, tebliğden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz ettiği teminat mektupları, 1 Temmuz'a kadar yeni belirlenen tutarlara göre yenilenecek. Eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilecek. Bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.