Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, "312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

"MERSİN-GAZİANTEP SEYAHAT SÜRESİNİ İSE 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km'ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"HATTIMIZ MERSİN LİMANLARINI ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU'NA YÜKSEK HIZDA BAĞLAYACAK"

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na; Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak."

Projenin geçtiği güzergâhtaki şehirleri Akdeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade eden Uraloğlu, "Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" açıklamasında bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Tarsus Şehir Geçişi'nin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımı ile Mersin ve Adana Garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin-Yenice Arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik" dedi.

KAFKASYA VE ORTA DOĞU'YA ULAŞIMI GÜÇLENDİRECEK ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU'NDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Ankara'nın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, Kırıkkale'nin ise Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünün altını çizerek, "Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, otoyolun yalnızca bölgesel ulaşım yatırımı olmadığını, Türkiye'nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirecek stratejik bir ağın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Projeyle yük ve yolcu taşımacılığının Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak." bilgisini verdi.

- SEYAHAT SÜRESİ AZALACAK

Uraloğlu, 120 kilometre olarak projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu aktararak, bu kapsamda 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 alt geçidin yer aldığını bildirdi.

Projede sahadaki ilerlemeye değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpü, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpü tamamlandı. 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı. 8 viyadüğün tamamında da çalışmalar devam ediyor. Bazı viyadüklerde imalat oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı."