Ekonomi

Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi, geçen yılın aralık ayında yıllık yüzde 4,2, aylık yüzde 1 arttı.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Hizmet üretim endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks söz konusu ayda Aralık 2024'e kıyasla yüzde 4,2 yükseldi.

Endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,5, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,6 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı.

Hizmet üretim endeksi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,7 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,3, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,3 azaldı.

