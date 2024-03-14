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Ekonomi

Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 artarken, aylık bazda yüzde 2,3 azaldı.

AA14 Mart 2024 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ilk defa yayımlanan ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 6, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 8,6 azaldı.

- HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 2,3 GERİLEDİ

Hizmet üretim endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azalış gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 4,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 arttı.

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