AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere tahsis edilmesi süreci daha sıkı kurallara bağlandı. Yönetmeliğin tartışılan bölümü tarım arazileri üzerinde izinsiz oluşturulan ve halk arasında "hobi bahçesi" diye adlandırılan kaçak yapılar oldu.

Tarım arazilerinin parsellenerek üzerine konut ya da prefabrik yapı inşa edilmesi durumunda valiliklerce durdurma, yıkım ve idari para cezası süreçleri işletilecek. Arazinin tarımsal bütünlüğünü bozan her türlü faaliyet "bozulmuş arazi" statüsünde değerlendirilerek eski haline getirme maliyetleri sorumlulardan tahsil edilecek.

YIKIMI DEVLET YAPACAK

Kaçak yapılar 1 ay içinde yıkılacak, araziler eski haline getirilecek. Mülk sahibi yıkımı kendi gerçekleştirmezse devlet yıkımı yapacak ve masrafını karşı taraftan tahsil edecek. n Kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmeyecek. n Abonelik açan kurumlara her bir abone için 100 bin TL ceza kesilecek. İptal edilmeyen her ay için ek 100 bin TL ceza uygulanacak.

Tarım arazilerine kanundaki şartlar kapsamında yapı inşa etmek için 'Toprak Koruma Kurulu' izni gerekecek. Bağ evleri için en az 5 dönüm arazi şartı bulunacak. Yapı büyüklüğü 30 metrekareyi geçemeyecek. 1 parselde yalnızca 1 ev yapılabilecek. Dikili tarım arazilerinde ise 1 dönüm arazi ile 30 metrekarelik tarımsal yapı yapılabilecek.

İLANLAR PATLADI

Yönetmeliğin yayınlanmasıyla 'tarla' vasfındaki arazilere 'hobi bahçesi' adı altında kaçak yapı yapanlar 'acil satılık' ilanları vermeye başladı. İlan sitelerinde yaklaşık 20 bin satılık ilanı yer aldı. İlanların çoğunun yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 4 Nisan tarihinden sonra verildiği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın toprakla buluşmasını sağlayan hobi bahçelerine, satın aldığı ve sebze-meyve yetiştirdiği tarlasındaki geçici konaklama için yaptığı küçük kulübesine dokunmayacak. Ancak tarlaların kiralık bungalov sitesine dönüştürülmesine ya da kulübelerin kaçak villaya çevrilmesine engel olacak bir formül aranıyor.

VASFINA UYGUN KULLANILMALI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Tarım topraklarının vasfına uygun kullanımı için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Altyapısı olmayan yerlere ev yapmak ve orada bir yaşam başlatmak doğru bir model değil. Bunun çevreye verdiği zarara hepimiz tanık olduk." açıklamalarında bulundu.

YAPI KAYITLILAR YIKILMAYACAK

Konuyla alakalı açıklama yapan Gayrimenkul Uzmanı M. Hakan Özelmacıklı, "İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alanlar yıkılmayacak. 2B arazileri bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Tarım arazilerinde yapılaşma izinleri Tarım Kurulu tarafından verilecek. Böylece tarım arazileri kooperatifleştirilemeyecek ve bölünemeyecek. Karar, bungalov ve benzeri müstakil yapıların geleceğini doğrudan etkileyecek." dedi.