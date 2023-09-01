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Ekonomi

Hong Kong borsası Saola Tayfunu sebep gösterilerek kapatıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yaklaşan Saola Tayfunu nedeniyle borsa işlemleri geçici olarak durduruldu.

AA1 Eylül 2023 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Hong Kong borsası Saola Tayfunu sebep gösterilerek kapatıldı
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Hong Kong Borsalar ve Takas İşlemleri Kurumundan (HKEX) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına ilişkin kurallar uyarınca Hong Kong Borsasında bugün hisse senedi ve vadeli işlemlere ara verileceği bildirildi.

Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamada da tayfunun Hong Kong kıyılarına yaklaşmasıyla hava durumunun belirgin şekilde kötüleşeceği belirtilerek "3. seviye" acil durum uyarısı yapıldı.

Hong Kong Borsasında, en son 17 Temmuz'da Talim Tayfunu nedeniyle işlemlere ara verilmişti.

Pasifik Okyanusu'ndan Çin'in güneydoğu sahillerine yaklaşan Saola Tayfunu nedeniyle dün ülke genelinde "kırmızı alarm" ilan edilmişti.

Rüzgar hızı saatte 209 kilometreye kadar çıkan "kategori 4" şiddetindeki "süper tayfunun" Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Guangdong ve Fucien eyaletlerinin doğu sahillerini etkilemesi bekleniyor.

Bugün Guangdong'un Huilay şehri ile Hong Kong arasındaki bölgeye ulaşması beklenen tayfunun, şiddetli fırtına ve yağışlara yol açacağı öngörülüyor.

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