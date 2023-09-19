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Ekonomi

Hong Kong hariç Asya borsaları düştü

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı.

AA19 Eylül 2023 Salı 09:55 - Güncelleme:
Hong Kong hariç Asya borsaları düştü
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi küresel piyasalarda artan oynaklık, Asya piyasalarına da taşındı.

Analistler, Çin'de zor durumdaki emlak sektörünün büyümenin önünde engel oluşturmaya devam edeceğine yönelik endişelerin de arttığını belirterek, hükümetin politika teşviklerinin geçmişteki kadar büyük olmadığını düşündüklerini söyledi.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, 7 tahvil için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğini duyurduktan sonra bir alacaklının daha şirketin ödeme süresini uzatmayı kabul ettiği bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.559 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyirle 3.125 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla günü 33.264 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 147,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Hindistan'da tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 artışla 17.940 puanda seyrediyor.

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