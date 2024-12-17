Kendini 'borsa profesörü' olarak tanıtan Kaan Demir sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla kripto para eğitimi ve yüksek kazançla yatırım duyurusu yaptı. Demir'in vaatlerine inanan yatırımcılar, 'Maymun', 'Lüks', 'Orta' gibi isimler verilen coin'lerden aldı. Son olarak da 'Hoşçakalın' isimli coini aldıran Demir ve ekibi, kurdukları platformu kapatıp sırra kadem bastığı öne sürüldü. Mağdurların savcılığa suç duyurusu yapmasıyla Kaan Demir'in milyonlarca liralık vurgun yaptığı düşünülüyor.

'EVİNİ ARABASINI SATAN VAR'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mağdurlardan Sinem Kunal, "Kendi dijital uygulamasını yükletti. Söylediği kripto paralar, gerçekten yükseliyordu. Evini, arabasını satan daha fazla para yatırdı. Fakat biz para çekmek istediğimiz zaman bin tane bahaneyle biz bu paraları çekemedik. Bizim bildiğimiz 600 mağdur var. Ortalama 500'er yüz bin lira kaybettik." dedi. Bir diğer mağdur Bahar Keçecioğlu ise, "Çok para kazanıp hayallerimizi gerçekleştireceğimizi söylüyordu. Yükseldikçe de biz sevindik paramıza para kattık diye. Meğer yazılımla kendi yükseltiyormuş. Paramızı bir türlü çekemedik. Hesaplara bloke koydu." dedi.

BORSACI NİHAT ÖZÇELİK TUTUKLANDI

İstanbul'da 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan borsacı Nihat Özçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Borsacı Nihat Özçelik, dün 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Borsacı Özçelik, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.