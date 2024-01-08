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  • Standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı
Ekonomi

Standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin lira oldu.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı
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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 58 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü de 2 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 351 milyon 889 bin 947,98 lira, işlem miktarı ise 1.189,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 789 milyon 490 bin 771,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler ile AgaBullion olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.050.000,002.040,00

En Düşük1.950.000,002.000,60

En Yüksek2.058.999,502.132,00

Kapanış2.050.000,002.130,00

Ağırlıklı Ortalama2.001.225,882.052,50

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.351.889.947,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.189,76

Toplam İşlem Adedi40

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