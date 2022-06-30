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Ekonomi

TMO hububat alım fiyatlarını artırdı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), hububat alım fiyatlarını ton başına buğdayda 400 lira, arpada 200 lira artırdığını bildirdi.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
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Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de mayıs ortasında yerel olarak başlayan hasadın, bugün itibarıyla yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu belirtti.

Hasadın, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgede normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelendiğine işaret eden Kirişci, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hala üretici elinde olduğunun ve ticarete konu edilmediğinin gözlendiğini kaydetti.

Kirişci, Bakanlık ve TMO tarafından iç ve dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda haziranda TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin prim ödemelerinin ise takip eden ay içinde ödeneceğini bildiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için ton başına 1000 lira, arpa için 500 lira olarak ödenecek 'Hububat Alım Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir. TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu vesileyle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

Paylaşımda verilen bilgilere göre, makarnalık buğdayın (2. grup) TMO alım fiyatı ton başına 6 bin 900 lira, sert ekmeklik buğdayda (2. grup) 6 bin 450 lira iken, hububat alım primi ton başına 1000 lira olarak belirlendi.

TMO alım fiyatı, arpada (2. grup) ise ton başına 5 bin 700 lira iken, hububat alım primi ton başına 500 lira oldu.

  • hububat alım fiyatları
  • Bakan Krişçi

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