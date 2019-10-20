Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde birçok yeni düzenlemeler yer aldı. Bu düzenlemeler arasında yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kimleri kapsıyor? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı hakkında detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI KİMLERİ KAPSIYOR?

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak.

İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ek olarak; hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şartı gerekecek.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesi mezunları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirip denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak.

İdari Yargı Ön Sınavı'na, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek. Sınav, 2 yılda en az bir defa olacak şekilde diğer sınav gibi Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak.

Sınavlar test şeklinde olacak, en az 100 soru yöneltilecek ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.